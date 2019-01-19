10年不夠看！史明「百年挑戰」 貼出1歲照網友都跪了

2019-01-19 18:45

〔即時新聞／綜合報導〕10年挑戰近日成風潮，高齡101歲的台獨大老史明也跟風在臉書上貼出「百年對比照」，讓網友看了紛紛給跪，直呼「台灣第一強！」

史明於今（19）日稍早，透過個人臉書上傳兩張對比照，寫下「人家是十年，我們是百年。」一張是2017年11月5日，獨派團體在凱達格蘭大道為「台獨歐吉桑」史明提前慶祝他的百歲（虛歲）生日，總統蔡英文當天也到場為他祝賀。另一張則是他在年幼時期，被人抱在懷中，左手拿著奶嘴的泛黃黑白老照片，照片中的「台獨寶寶」年齡目測僅1歲左右，兩張照片相距約百年。

網友們看了紛紛留言「多一個0完勝！」、「阿北要繼續健康」、「英雄百年」、「沒變！」、「叫您第一名！」等。

史明於1918年11月9日誕生於台北士林，正值日治時期，史明在高中時便強烈表現出抗日情緒，也曾參與中共抗日活動。1949年回台後主張台灣獨立，後成立「獨立台灣會」，撰《台灣人四百年史》，是台灣獨立運動先驅。

史明臉書全文

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