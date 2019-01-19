鄭文燦為王義川站台 被稱「胖周瑜」輔選「胖虎」

2019-01-19 17:33

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中立委補選投票倒數7天！民進黨近來動員黨公職，傾全力輔選黨籍候選人王義川，桃園市長鄭文燦今天南下陪同掃街拜票，被稱是「胖周瑜」輔選「胖虎」，鄭文燦笑說，被稱雙胖沒關係，只要能貼近市民，王也不諱言選情冷，但名人加持加溫，有信心贏。

北屯、北區補選立委選情冷，黨主席卓榮泰上任後2度南下輔選，林佳龍擔任交通部長後也公開站台，台中市立委何欣純、洪慈庸、嘉義縣蔡易餘、新北市立委補選候選人余天也輪番力挺，北屯區議員曾朝榮更是帶他四處拜票，全力拉抬聲勢，企圖炒熱選情。

王義川與對手國民黨候選人沈智慧從選戰初期打出61年次對61歲之爭，現在更被網友戲稱兩人分別長得像「胖虎」與「陽帆」現在連來輔選的鄭文燦也被拉下水，重提曾被稱是胖周瑜，不過鄭文燦笑說「能貼近市民，大家接受就好！」稱讚王義川「胖虎比我想得更有活力。」

鄭文燦也傳授選舉撇步，覺得王義川有正在做「走進人群，握每一雙手、到大街小巷，讓大家看到」，強調王是「好品牌」當立委一定看得到、建設做得來，希望台中市民珍惜好人才。

王義川說，大家稱我胖虎，對手像陽帆，自我調侃不錯，開心就好，因為知名度低，要讓選民快速認識，就是透過直播，唱歌、爆料、介紹美食「只要打開知名度，就會贏得選舉」也預告下週還有基隆市長林右昌助選，直播也有神秘佳賓，強調名人加持、黨內全面輔選，選情愈來愈熱，有信心會贏。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/