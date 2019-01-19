韓國瑜說氣爆律師費6548萬元 康裕成：證實國民黨抹黑

2019-01-19 17:41

〔記者王榮祥／高雄報導〕藍營動輒誣指前高雄市政府團隊花費1.3億81氣爆善款，替市府進行訴訟，高雄市長韓國瑜在議員康裕成質詢時公開表示，律師費僅編列6548萬，法制局長吳秋麗並以一審為例說明編列標準，是以共3140位災民、每人1萬元計算，康裕成表示，由此可證善款確實用在替災民打官司，韓市府的答詢根本就是打臉國民黨全黨上下，證實他們的抹黑說謊。

對於綠營指控，曾公開在議會批判前市府團隊的議長許崑源，透過辦公室澄清當時所說數據是由市府提供資料，關於氣爆代位求償訴訟費編列1億3000多萬元，並沒說謊或抹黑。

康裕成指出，在以善款執行的81氣爆代位求償救助計劃中，其中訴訟相關費用、是為協助災民進行高難度舉證及攻防的官司，律師團更是依法以採購法公開採購進行選任。

康裕成強調，每位災民受損狀況不能一概而論，律師必須依據每人狀況一一整理證據及舉證，平均計算後，在三審中每位災民的律師費僅2萬元，明顯低於一審5萬元的行情許多，所有預算皆由市府、專業人士，重傷者、災區等代表共20人，組成的善款委員會進行審議通過。

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