白色力量整合難 陳景峻為何志偉站台

2019-01-19 18:05

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北市士林大同立委選區立委補選，民進黨參選人何志偉明晚（20日）6點將在社子國小舉辦音樂晚會，前台北市副市長陳景峻確定出席助講，力抗「柯家軍」陳思宇，為白色力量整合平添阻力。

民進黨營造黨內團結氣氛，連兩個週末舉辦大型造勢晚會，輔選陣容也由黨主席卓榮泰親自操刀，明晚的造勢晚會，行政院長蘇貞昌、基隆市長林右昌都將為何志偉站台，立委吳思瑤更拿起麥克風擔任晚會主持人，炒熱現場氣氛。

立委補選白綠未合作，民進黨員也紛紛「歸隊」，造勢晚會嘉賓也不乏有民進黨籍的「前白色力量團隊」成員，繼上週台北市政府前副秘書長李文英全程在造勢舞台下與綠營支持者互動，為何志偉積極拉票，本週更有前北市副市長陳景峻高調為何志偉助講。

陳景峻受訪時說，以前在北市府為市長柯文哲工作，必須僅守行政倫理的分寸，這是大是大非；現在自己未有公職在身，民進黨對自己有需求、黨主席也開口邀約，身為黨員自己一定要為民進黨助選，「盡力扮演好自己的角色、僅守政治倫理，是我一貫的作風」。

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