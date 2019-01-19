民進黨原住民、新住民營隊 培力200幹部

2019-01-19 22:38

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨原民部、婦女部於18、19兩日，辦理第二屆台灣原住民族與新住民文化交流深耕研習營隊，共有200多位來自全台的原住民與新住民幹部參加，立法委員周春米、民進黨屏東縣黨部主委許展維與三地門鄉鄉長車牧勒薩以·拉勒格安，也特別到場與所有幹部加油打氣。營隊透過課程安排與參訪活動，讓原住民與新住民幹部了解相關權益及選舉策略，許多營隊成員大呼要「繼續辦下去!」透過彼此的交流與文化認識，真正落實台灣多元文化的民主價值。

民進黨婦女部主任蔡宛芬表示，舉辦交流營的目的，一方面是要感謝原住民與新住民朋友在2018年九合一大選選舉期間，對民進黨的支持與幫忙，另一方面，也是希望透過營隊的舉辦，再次培力新住民姐妹，在總統與立委選舉與民進黨一起打拚。

民進黨原民部主任黃見德表示，雖然2018民進黨表現不盡理想，但不能就這樣被打敗，希望未來大家重新整隊出來，民進黨會為原住民、新住民的權益繼續努力，讓原住民和新住民都可以受到重視。

民進黨立法院新住民事務發展聯盟立委周春米表示，根據統計，台灣2018年新住民人口有54萬人左右，新住民的第二代，也已有18萬人，特別是在屏東，五個小朋友裡面，就有一個是新住民的二代，所以關係非常密切。因此民進黨非常關注新住民的權益，更成立新住民事務發展聯盟，要串聯立委們，用立法保障的方式，來照顧新住民朋友。

民進黨新住民事務委員會主委陳凰鳳提到，民進黨新住民事務委員會已經運作2年，也陸續推出成果，這2年來透過定期舉辦座談會，蒐集移民需求，向政府提出政策建議，委員會在工作權益、教育、生活需求等相關面向，有許多成果，未來也會持續扮演新住民、民進黨以及立法院之間的溝通平台。

民進黨指出，本次營隊充分展現出台灣多元文化的面貌，除了族群議題、權益相關的探討，活動也安排了多元文化的交流。蔡宛芬與黃見德皆表示，未來將持續辦理，希望凝聚出更多能量，讓生活在台灣的所有族群都可以安居樂業，也希望讓台灣成為兼容多元價值，相互尊重的社會。

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