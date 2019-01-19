蘇貞昌網路聲浪強 幕後操刀小編們曝光

2019-01-19 17:16

〔記者李欣芳／台北報導〕善用影像宣傳的行政院長蘇貞昌，網路行銷能力強，他上任一週以來不只在臉書直播，還常自拍影片，上字幕配樂，幕後得力於他的影像工作4人小組，由蘇貞昌競選新北市長時擔任新聞部主任的丁怡銘領軍，而蘇貞昌也親自參與強化網路宣傳的集體決策。

參與蘇貞昌網路宣傳集體決策的成員，包括蘇貞昌的院長辦公室以及行政院發言人室幕僚、丁怡銘等影像工作小組成員等，有10多人，蘇貞昌在內部會議時指示「溝通方式要新，要簡潔有力」，受到他的影響，各部會首長近來紛紛開直播，近來蘇貞昌上傳的影片，包括上任首日忙於內閣交接、主持臨時院會、桃園機場視察非洲豬瘟防疫，充分凸顯他「衝衝衝」的特性。

觀光局澎湖國家風景區管理處長陳志賢，日前酒後與民眾起衝突，鬧上新聞版面，交通部長林佳龍火速宣布將陳調離主管職。

據透露，蘇貞昌16日上午在其影像工作4人小組的建議下，決定透過臉書上傳影片迅速回應，肯定林佳龍明快處理，強調公務員應該服務人民，而不是去嗆人民。快速反應人民的不滿，這就是接地氣的內閣。

僅短短約20秒的影片，蘇貞昌最後說：「就這樣，免落落長，我先繼續衝」，清楚交待了蘇內閣對此案明快處置的態度，也符合蘇要求對外溝通簡潔有力的原則。

行政歷練完整，且有豐富選戰經驗的蘇貞昌，網路宣傳能力強，而且不斷創新，超越自我。熟悉內情的人士說，蘇的網路作戰能力一流，關鍵在於他不斷網羅年輕人打選戰，並善用網路科強力行銷，2010年參選台北市長時就是如此，去年投入新北市長選戰時，更放手讓年輕競選團隊一博。

去年競選新北市長時，蘇貞昌的創意「政績告白語錄」：「我建造了一個漁人碼頭，只為了釣到你的心」」、「若要我寫出對你的思念，絕對不只十三行」、「海祭的那天重金屬樂中震耳欲聾，你沒注意害羞的我趁亂大喊我愛你」，成為網路人氣的「撩妹」金句，即出自競選辦公室的2位小編周家鴻和葉上瑜之手。

此外，蔡總統近來頻頻發臉書或上傳突襲西門町美食等影片，網路流量大，打造總統臉書等新風貌的幕後推手，是七年級生的總統府發言人林鶴明與兩位八年級女生翊婷與思吟。

參與總統社群平台經營的成員約有10人，有人負責文稿、有人收集輿情，或者陪總統跑行程，各有分工，臉書主要幫忙管理者則是八年級女生思吟與翊婷。

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