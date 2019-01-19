柯P考慮組黨、高嘉瑜給祝福 「柯黑」王世堅開砲了

2019-01-19 21:31

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日鬆口，透露正考慮是否組黨，還嗆「看不出國、民兩黨有什麼不一樣」，被視為「友柯」的台北市議員高嘉瑜則以4個字「祝福他了」回應，但同黨的「柯黑」議員王世堅卻開砲，要柯文哲好好專心市政。

柯文哲16日與「館長」陳之漢直播時，首度鬆口自己考慮組黨；17日受訪時更表示，他正在思考網路世代下政黨的意義，想組的也非「一般的政黨」，還說「只有想像力可以限制住你」。但柯媽何瑞英卻反對兒子柯文哲組黨，表示「短期內不支持」，要柯好好當市長。

據《蘋果日報》報導，對於柯文哲拋出組黨議題，高嘉瑜認為，柯明顯就是為了2020年總統及立委選舉來鋪路，代表他已經深思熟慮過，那只好「祝福他了」；至於若柯文哲順利組黨，是否會加入柯的政黨，高嘉瑜則強調，目前沒有考慮離開民進黨去加入柯的政黨的打算，「希望就是留在民進黨，讓民進黨更好。」

據《華視》報導，對於高嘉瑜給予柯文哲祝福，「柯黑」王世堅則持不同看法，批評雖然每個人都有組黨的權利，但柯文哲去組黨就是不務正業、罔顧市民的期待，認為柯應該心無旁鶩專心市政就好，別想東想西。

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