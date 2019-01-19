小英拜訪老朋友崑濱伯 他透露：降低維安也不事先揪團

2019-01-19 17:06

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文今（19日）上午帶著水果到台南拜訪人稱「崑濱伯」的黃崑濱，對方則回贈自己種的冠軍米，小英也開心的說「崑濱伯種的冠軍米，吃過的都說讚」。對此，綠委鄭運鵬透露，總統目前的下鄉行程，都以降低維安為主，並不會事先揪團。

小英今天在臉書表示，早上她決定早點出發，先去找老朋友崑濱伯。她帶了水果要送崑濱伯，崑濱伯好客氣，說要送她自己種的冠軍米，他怕太重說要寄到總統府，小英於是說「崑濱伯，我自己來拿就好啦」。

小英說，崑濱伯種的冠軍米，吃過的都說讚。更重要的是，她也利用時間跟崑濱伯請教怎麼給農民朋友更多照顧，「崑濱伯是我農業政策的重要顧問。」她也提到，2人在崑濱伯家裡泡茶開講，附近鄰居也晃過來聊天，讓她直呼「真的很有台灣人情味」！

對此，鄭運鵬也在臉書轉貼小英臉書貼文，並透露現在總統的下鄉行程，都是降低維安，而且不會事先揪團的，他更說這樣的作法「我覺得可以」。網友則留言笑稱「可以聽到維安們心中的崩潰吶喊」、「那天看她去西門町就感受到維安人員的崩潰吶喊了，路上有人找小英自拍的時候，應該整組維安人員的胃都在絞痛」、「那可以請總統陪小朋友看台灣動畫電影嗎？XD」。

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