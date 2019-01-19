總統臉書、IG最近比較辣 幕後8年級正妹小編曝光！

2019-01-19 17:17

〔即時新聞／綜合報導〕新年新氣象！總統蔡英文近來面對中國議題態度強硬，更時常在臉書、IG發表嗆辣談話；此外，總統也展現親民一面，不僅在社群網站上與網友趣味交流，日前更化身親善大使，突襲西門町與外國觀光客熱情互動。原來，打造總統社群網站新風貌的幕後推手，除了總統府發言人林鶴明，更有兩位8年級年輕女小編。

蔡英文近日不斷在社群網站發表嗆辣談話，除了強硬暢言兩岸議題，對於網友驚艷「總統撿到槍、飛彈」，蔡英文更搭上話題表示「飛彈是台灣做的，不是撿到的」，讓網友笑稱蔡根本是「辣台妹」；而蔡英文最近尺度大開也讓民眾印象深刻，在昨（18）日「台灣制憲基金會」公布的總統滿意度調查中，蔡英文1月的民調比起去年12月大漲了14.3%。

林鶴明接受中央社記者訪問時說，總統社群平台的經營是打團體戰，約10名成員，各有分工，有人負責文稿、有人負責收集輿情，「平常也常需要陪總統跑行程」；社群主要管理者是兩位8年級女生連翊婷與陳思吟，由陳思吟負責臉書、連翊婷負責Instagram（IG），團隊成員除了本身既有業務外，還要協助處理社群平台的動態。

其中一名社群平台團隊成員，就是8年級的正妹小編連翊婷。在2016年1月15日總統大選的選前之夜蔡英文致詞時，連翊婷因為站在總統背後意外曝光，引起鄉民暴動，頻頻發問「總統背後的正妹是誰」？其實在更早之前，連翊婷也因為協助民進黨拍攝競選廣告扮演「脫裙女孩」，在影片中脫下裙子象徵奔向自由，呼籲「首投族」出來投票。

林鶴明表示，其實團隊工作原本只是將文稿進行編輯，並加入圖片放到臉書上，並沒有改變總統說法，但元旦談話至今，10天內臉書討論度增加6萬人，IG人氣也有成長，因為回饋好的激勵，決定循此模式做些改變；社群團隊現在也會注意網友留言動態，將網友有梗留言如「辣台妹、辣台派」解釋給總統知道，讓總統了解整個脈絡，理解社群平台會有標籤化或形象上的轉換。

連翊婷受訪影片

連翊婷出現在民進黨競選影片「1月16日投票大確幸－《呼喊自由篇》」中

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