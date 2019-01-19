為國共論壇鋪路 國民黨大陸事務部主任再飛北京溝通

2019-01-19 16:47

〔記者施曉光／台北報導〕日前傳國民黨主席吳敦義在520後「將率縣市長訪中拚大選」，雖然國民黨昨日澄清目前並無這項規劃且言之過早，但據了解，國民黨正積極與對岸洽商「國共論壇」事宜，該黨負責與對岸聯繫溝通的窗口、國民黨大陸事務部主任周繼祥，繼上月北京之行後，前兩天再飛北京洽談。

由於這是在中共中央總書記習近平發表對台談話，國民黨9日以「中國國民黨兩岸政策基本立場」回應，重申中華民國是主權獨立國家，該黨堅決反對台獨並主張「一中各表的九二共識」，並指習近平「探索兩制的台灣方案」非「九二共識」內涵，「一國兩制」難獲台灣多數民意支持之後，因此黨內揣測周繼祥此行也可能向對岸說明國民黨的立場態度。

此外，近來有小道消息指稱中共對於吳敦義的兩岸政策立場仍有疑慮，因此恐難登陸，黨內人士說，這是不實傳聞，依照「國共論壇」慣例，除馬英九時代礙於總統身分例外，否則向來是由黨主席率團，況且習近平公開呼籲與台灣各黨派探索未來兩岸關係，北京方面沒有道理排除現任的國民黨主席，除非吳敦義不再具有黨魁身分，否則吳敦義在520解除出境管制之後，當然就會參加「國共論壇」。

這位人士還說，中共非常講究身分與規格，即便已經宣布參選總統的前新北市長朱立倫，由於現在沒有身分，就算去到北京，只能見到國台辦主任劉結一。

至於「吳習會」有沒有可能被也有意登陸的前總統馬英九搶先一步，變成「馬習會」？這位人士認為，馬英九目前並非黨的領導人，若有「馬習會」，習近平應該也是以「老朋友」的身分邀馬，國共兩黨領導人的正式會晤還是「吳習會」。

不過這位人士也說，礙於吳敦義的登陸管制期限要到520後才解禁，520前黨內總統提名初選已經展開，如果最後吳敦義沒有要選總統，或沒有取得大選入場券，恐怕走這一趟的意義就不太大，因此變數仍多。

據透露，去年周繼祥曾與北京方面談妥並沙盤推演，原打算在總統府審查20個工作天前遞件，同一時間點對岸再發布「國共論壇」訊息，但就在遞件前私下向蔡政府兩岸政策相關官員探詢，了解此路不通後才作罷。

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