柯P「強盜說」惹議 學者質問：中國是守護正義的警察？

2019-01-20 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲接受《台視》專訪，談到蔡英文政府的親美立場，他以「強盜搶銀行」比喻台灣向美國爭取資源，像「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）」，言論一出引發議論。對此，台師大政研所教授范世平質問：「在柯文哲心目中，中國難道是守護世界正義的警察？」

柯文哲受訪時談到美中台三邊關係，批評蔡政府的親美立場，就像一個強盜去搶銀行，法官問強盜說，難道沒看到旁邊一堆警察，但強盜說我只看到錢，「這理論是對的，可是你忘記還有一個中國」。

對此，范世平昨天（19日）在臉書發文，對柯文哲的言論提出質疑，「台灣難道是強盜？台灣搶了什麼？台灣只是想不被『一國兩制』所箝制而已，只是不想成為香港而已，這就是強盜」？范世平說，台灣人看到的不是錢，而是想維持目前自由、民主與法治的生活方式、想確定我們是一個主權獨立的國家。

最後，對於柯文哲的比喻，范世平不滿表示，「中國難道是維持正義與守護法律的警察？」他指出，中國對人權的迫害罄竹難書，毫無正義可言，更讓法律成為整肅異己的工具，他也質問柯文哲：「中國怎麼現在變成世界警察？」

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