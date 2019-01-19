陳佩琪砲轟蔡政府 柯P笑稱：應該叫她多值班

2019-01-19 16:26

〔記者黃建豪／台北報導〕自走砲又開火！台北市長柯文哲夫人陳佩琪今天在臉書發文，她不滿政黨輪替後，及九合一選舉期間，柯文哲時常成為攻擊焦點，她將柯文哲比喻成「政壇受虐兒」，暗酸蔡政府，「我不知道為什麼一個政黨才兩年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？」、「不想再遇到一個不思強化自己執政能力， 整天只想消滅政敵來強固政權的主政者」。對此，柯文哲下午說，陳佩琪比較不容易忍耐。

陳佩琪在臉書抱怨，2016年初大選後，政黨已經輪替，但還沒就任，柯文哲就莫名其妙開始挨揍起來，跟虐童案的加害者一樣，當人閒閒沒事幹的時候，就會以打小孩為樂，當時柯文哲的民調就是這樣一路被打趴的、「現在回想起來，柯文哲那時是被罵到差點翻盤了。」

對於大選過後，民進黨一度有意與柯文哲修補白綠關係，陳佩琪也抱怨，選前為輸贏沒了理性，不過令人驚訝的是，選輸了，理智就立刻回來了，立刻要柯文哲別計較， 大家來合作修補關係？「請問我們是失智了？還是腦袋瓜換記憶體了？還是人腦跟電腦一樣，格式化後就能忘掉一切了？

至於柯文哲日前坦言有在思考組黨，陳佩琪說，這週組黨議題很夯，先生要不要組黨，政壇路要跟誰合作，政治路走不走得下去，走不下去了，退出政壇，回家給我養都行，自己考慮清楚就好，就算繼續從政，夫妻間政治立場不同者多的是，夫妻是獨立個體，很多人都認為陳「正常」 ，柯「不正常」，所以別把他們兩人的政治思維綁在一起了。

陳佩琪最後更酸，「我不知道為什麼一個政黨才兩年多，就搞到讓多數中間選民投不下去？有人說是一例一休， 有人說是砍七天假 ，有人說是年改造成民怨， 但這些政策對我這個以醫生為業的人來說，實在沒影響也無感， 個人只卑微的希望，下一任選贏的執政當權者， 不要讓先生再被鋪天蓋地的抹黑與汙衊， 我不想再遇到一個不思強化自己執政能力， 整天只想消滅政敵來強固政權的主政者。」

面對陳佩琪對蔡政府開砲，柯文哲第一時間只是笑稱，他應該叫陳佩琪多值班，就不會有這麼多時間寫臉書，多賺一點錢算了。至於陳佩琪暗酸蔡英文，柯P說，通常人家攻擊他時，他反而比較能忍耐，但他看陳佩琪比較不容易忍耐。

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