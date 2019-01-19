山手線議題迅速破謠言 林佳龍臉書親解3道題

2019-01-19 16:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕林佳龍接任交通部長，讓可能因盧秀燕上台而生變的山手線計畫成為矚目焦點，但近日相關訊息眾多繁雜，甚至產生謠言，中國國民黨副主席郝龍斌今日也拋出「林佳龍執意反對山手線」暗指政治操作的說法，林佳龍親上火線駁斥，在臉書上親解三道題，火速反擊。

林佳龍在臉書貼文中提出，山手線目前的進度是什麼？退件了？執意反對？許多資訊和說法，應該把大家搞得有點模糊，他有責任用最快速度向大家釐清！

林佳龍列出3道題目，首先解釋為什麼會有「國發會退回」的情形？這並非國發會決定不做了，而是依照基本程序程序，在重大建設送報行政院後，國發會會召集各部會，主持會議搜集意見，然後，再請送件的交通部與地方政府補充資料。意即，如果現任台中市政府，對山手線的規劃意見與過去相同，只要補件，不用重新送計畫。

他接著說明「何種狀況才需要重新送計畫？」只要新市府團隊對建設內容、財務計畫等等有不同主張，包含對中央補助多寡、甚至到全額補助，這都會是重大變化，需要重新提出計畫，來爭取預算。尤其前瞻建設計畫是競爭型、滾動式的預算，不會永久為單一建設保留。所以林佳龍建議，如果盧秀燕市府希望繼續推動、但有不同意見，就要加緊腳步修改計畫來送件，他也承諾交通部會全力協助。

最後，林佳龍也正面駁斥「政治操作」的說法。他認為，只要了解過去我們極力推動山手線的原因，便不會有這樣的看法出現。他指出，山手線計畫是他在14年前就提出的構想，在市長任內4度提交計畫審查並進行無數次討論。

他重申這項建設的重要性，台中東西向大眾運輸缺乏，而山手線能透過串連既有山海線行程環線，拉近整個台中的距離。這條環線是台中的運輸線、產業線、生活線、文化線，是打通任督二脈、讓台中不分城鄉、區域均衡發展的關鍵。

林佳龍也鄭重提醒，「建設不分藍綠，發展不分黨派。台灣優先！」也表示希望一切順利，新市府團隊如果有任何問題，林佳龍都會樂意協助跟解答。

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