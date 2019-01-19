建設不分藍綠！ 林佳龍臉書PO出3點談山手線

2019-01-19 14:46

〔即時新聞／綜合報導〕現任台中市長盧秀燕與交通部長林佳龍（前任台中市長），在台中山手線議題交鋒，對此林佳龍在臉書PO出3點回應，並強調「建設不分藍綠，發展不分黨派。台灣優先！」

林佳龍在臉書 表示，首先，之所以國發會退回補件，是因為按照一般行政程序程序，主政部會審查通過後將重大建設案報行政院後，國發會都會請各部會提供意見，經綜整後再請送件的「交通部」與「地方政府」來補充資料。他也說，如果現任台中市政府對山手線的規劃意見與過去相同，就只要補件，不用重送報告。

第二，林佳龍解釋，如果新市府對建設內容等重大變更有不同主張，就會需要重新提出新的報告來爭取預算。林佳龍建議，新市府團隊如果有不同意見，要加緊腳步修改計畫再送件，「交通部當然會全力協助！」

最後，對於媒體說他政治操作，林佳龍解釋「只要了解過去我們極力推動山手線的原因，便不會有這樣的看法出現」。他說自己14年前提出山手線構想，前市長胡志強也從反對轉為支持，到了市長任內他提出完整計畫，希望克服台中東西向大眾運輸上的缺乏，林佳龍呼籲，「建設不分藍綠，發展不分黨派。台灣優先！」

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