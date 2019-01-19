柯P為何反美親中？ 他指背後有匪諜在操作

2019-01-19 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲最近接受媒體專訪時提出「強盜說」，批評蔡政府的親美立場，遭到外界解讀柯文哲為親中反美立場。對此旅居美國的中國歷史學家劉仲敬認為，柯文哲背後的親中反美立場，背後有匪諜在操作。

柯文哲在昨晚播出的《台視》專訪中，談及美中台關係，對於主持人提問，親美派的民進黨陣營傾向與美國的關係好一點，是否有機會將台灣被限縮的空間拉大？柯竟提出「強盜說」，指一個強盜在搶銀行時，只看到錢，卻沒看到旁邊站著一堆警察，認為主持人的理論沒錯，但忘記還有一個中國。柯文哲的此番言論，被外界視為親中反美。

有網友詢問劉仲敬，最近柯文哲發表反美親中言論，抱怨台灣買美國武器怎麼需要付錢，還指稱民進黨政府是搶匪，而中國是警察，柯文哲屬於「費拉」嗎？

劉仲敬表示，這是由匪諜設計的，指紋非常明顯，反獨容易促統難，因為破壞者沒有必須實現的目的，選擇自由度大得多，適合發揮無產階級本能。劉仲敬說，蔡英文政府最強的地方是外交，獨派群眾的幾個敏感點引向相互矛盾的方向，例如將親日或反國民黨引向反美，草根性或民粹性引向去工業化或非軍事化，導致內在連貫的政策籃子無法形成。

費拉（Fellah）一詞源自於阿拉伯語，原指「耕耘農地的人」、「農民」，德國歷史哲學家斯賓格勒（Oswald Spengler）在其著作《西方的沒落》引入費拉的概念，用來指稱一個民族，度過了最輝煌的時期、落入被和平麻痺、變得麻木的民族階段，這樣的一群人也被稱為「費拉民族」。

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