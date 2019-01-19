總統下半年訪友邦過境美國？外交部：出訪持續在規劃中

2019-01-19 12:50

〔記者彭琬馨／台北報導〕媒體報導，為提升競選連任聲勢，總統蔡英文擬規劃今年上、下半年分別出訪南太與加勒比海友邦，同時在下半年出訪時爭取過境美國。外交部今表示，繼續安排總統出訪一直在外交部的規劃中，相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。未來如有具體規畫將由總統府適時對外說明。

《蘋果》報導，外交部目前下半年規劃前往海地與「三聖」聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞、聖文森，並盼能與美方溝通，在過境地點上能有所突破，爭取過境具高度政治意涵的紐約，上半年則規劃前往南太友邦帛琉、諾魯、吉里巴斯。

對此外交部今表示，推動國家元首出訪，除能增進彼此瞭解及拓展合作領域外，更可達到提升國家能見度及強化兩國高層情誼的目的，向為我外交施政的重要項目。外交部說，蔡總統前已赴訪多個邦交國，繼續安排總統出訪也一直在外交部的規劃中，相關媒體有關今年總統出訪規畫的安排純屬臆測。未來如有具體規畫將由總統府適時對外說明。

總統蔡英文去年8月出訪南美洲友邦巴拉圭與貝里斯，去回程分別過境美國洛杉磯與休士頓。

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