避免與柯文哲對決？ 陳炳甫黃金週造勢 韓國瑜不來了

2019-01-19 12:45

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市第二選區（士林、大同）立委補選進入選前黃金周衝刺，國民黨參選人陳炳甫今天上回守大同區蘭州市場掃街，對於明天的團結造勢大會，日前稱找來台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜站台狀況。陳炳甫今表示，因不希望兩位市長舟車樓頓，造成人家的困擾。因此已確定韓國瑜將不北上幫忙站台。

陳炳甫指出，國民黨的3位市長中，新北市長侯友宜一開始就確定無法出席造勢會，而盧秀燕因台中第5選區立委補選參選人沈智慧也在同一天舉辦造勢會，會變成趕到台北後，又要再趕回台中，韓國瑜也是同樣情況，因此他已主動向市黨部聯繫說，若韓、盧兩位市長都這麼忙，其實不一定要特別趕上台北，也許可以換成錄影支持就好，畢竟在在剛上任且農曆春節期間，台中、高雄也有很多行程要跑。

陳炳甫說，人家幫他們是很感謝，但也不要造成人家的困擾，這也是他一貫的作風和想法，因此造勢會到底有誰會到場，都是由市黨部處理，他並不是很清楚。

對於外界揣測，韓國瑜不來台北幫忙站台，是在避免與有知遇之恩的台北市長柯文哲旗下子弟兵正面交鋒？陳炳甫回應，他認為韓國瑜不會有這樣的考量，因為韓國瑜現在的思思念念都是為了高雄好，這是非常令人敬佩的，而高鐵來回台北高雄要4個小時，這段時間可以讓韓國瑜在高雄做非常多的事情。

至於日前國民黨中央委員連勝文在宣傳影片中，表示陳炳甫若拿超過5萬票就要跳水，遭「柯家軍」參選人陳思宇抨擊「選舉比的是政見，不希望變成一個很膚淺、表象的政治文化」狀況。

陳炳甫也說，每一個陣營都有各自的選舉策略，包括找網紅（指陳思宇）也是選舉策略，都予以尊重，對他來說，跳水只是單純要促銷大同運動中心，跟選舉無關。

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