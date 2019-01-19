2020人氣最旺 朱立倫：加強與年輕人溝通

2019-01-19 13:46

〔記者林欣漢／新北報導〕2020總統大選最近的民調，前新北市長朱立倫人氣穩定領先，朱立倫今天受訪時說，民調不能只看數字，要看裡面的分析結果，主要領先在40到60歲，在2、30歲的部分還是遠遠落後柯文哲，表示有很大的改進檢討空間。

朱立倫認為，除了透過臉書、新媒體等各種管道與年輕人溝通，溝通的方式與內容也很重要，「新的世代年輕人有很多新的想法，值得我們大家學習，這段時間我也不斷努力上課學習檢討。」

國民黨主席吳敦義今天到高雄舉辦「主席感恩茶會」，媒體詢問朱立倫看法，他表示，這些都很正常也是要做的，多走基層是好事，他一直認為黨內的初選只是過程，「團結一致都不一定能夠贏得2020，這時候我不會去懷疑吳主席、質疑王院長或任何一位，國民黨就是大家各自表達聲音，用民主機制選出最適合的候選人，團結一致爭取勝選，重振台灣經濟、改善兩岸關係，讓大家過好日子。」

另外，前立法院長王金平昨晚在高雄圓山飯店舉行「辭歲感恩」餐會，他致詞時脫口說出：「有機會4年就好了！」對此，朱立倫僅說：「看民意囉！」

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