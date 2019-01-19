何志偉掃街再打正妹牌 與「淡水蔡依林」合體

2019-01-19 12:29

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北大同、士林區選戰倒數，本週末為投票前最後黃金週末，各陣營進行最後衝刺，除勤走基層爭取支持外，也找大咖站台。民進黨北市士林大同區立委補選候選人何志偉今受訪表示，明晚將舉辦音樂晚會，確定行政院長蘇貞昌會出席，至於蔡英文總統或者是前院長賴清德則由中央黨部安排。

何志偉連兩日打「正妹牌」，昨有「漂亮寶貝」稱號的前議員顏若芳陪同掃街，今掃街再度由有「淡水蔡依林」之稱的立委呂孫綾陪同。何志偉受訪時表示，希望打的是正面力量和溫暖力量要找正妹。

何志偉說，當候選人就是晚睡早起，勤跑基層，仔細聆聽基層的聲音，要「接地氣」從基層意見中萃取出政見；造勢活動就交給專業的人去做，由中央黨部以及競選總幹事全面負責。

民進黨連2週末舉辦大型造勢晚會，輔選陣容也由黨主席卓榮泰親自操刀，強調選後謙卑與反省、並塑造黨內團結氣氛；黨內也多次邀集選區議員、里長召開輔選會議，預計未來何志偉還會加開多場選區座談會，與選民近距離接觸。

「重點要炒熱基層支持力道！」民進黨台北市黨部主委陳正德表示，九合一大選民進黨失敗的很徹底，這次補選目的也要重持支持者、幹部與黨員對民進黨的信心，讓他們有力氣可以打2020選戰，最近已有感受到支持者回籠，「動員死忠支持者是關鍵」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/