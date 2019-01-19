府：臉書談政策舉世皆然 總統不會當網紅

2019-01-19 13:14

〔即時新聞／綜合報導〕蔡政府近來頻繁使用社群網站，不僅開直播、拍影片、喊加LINE，引起一陣討論，前立委孫大千酸該做法是「政治網紅」，今總統府發言人林鶴明出面回應，表示「總統不會當網紅，善用社群平台，全世界皆然」。

綜合媒體報導，不只蔡總統近來頻繁使用社群網站，行政院長蘇貞昌一上任也拍起影片，另有不少部會首長也紛紛仿效，被指是在搶著當「網紅」，其中包括交通部長林佳龍、勞動部長許銘春及科技部長陳良基。

林鶴明今天聲明「總統不會當網紅、也不需要當網紅」，他表示，總統是想藉由社群平台把重要的事情或政策轉達給民眾，且臉書傳遞訊息的速度很快，可以向全世界喊話，和職業網紅在網路上行銷產品的本質並不同。

林鶴明更舉美國總統川普及法國總統馬克宏為例，表示只要上2人的推特或是臉書就能即時掌握相關資訊，他說道：「總統善用社群平台，全世界皆然。」

林鶴明表示，總統關注的是重要訊息是否能透過媒介讓民眾得知、有意見交流回饋，而不是在意售出的商品及點閱的流量。

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