藍委：別拘泥個資法 風險家庭優先查訪

2019-01-19 12:18

〔記者陳昀／台北報導〕近來兒虐事件頻傳，立法院朝野黨團決定將下會期開議時間提早、並列為臨時議案提前審查，兒童權益促進協會理事長王薇君偕立法院國民黨團今天召開記者會，要求行政院成立跨部會專責單位及專案檢討落實兒少保護，國民黨團也提出虐童最高處死刑等主張。

國民黨團書記長曾銘宗指出，兒少保護業務涉及教育部、內政部警政署、衛福部等跨部會業務，黨團要求行政院長蘇貞昌指定政務委員專案檢討，強化社會安全網、落實兒少保護。

曾銘宗表示，黨團主張虐童致死者最高可處無期徒刑或死刑，在立法程序上，希望直接從委員會抽案逕付二讀、朝野協商，能加速修法、符合社會期待。

王薇君也聲援說，近來崛起的地下正義讓人擔憂、恐懼，兒少保護本來就是國家應高度重視的議題，高度肯定國民黨團願意了解、彙整兒少議題，也希望給各兒少團體表達意見的空間。

國民黨立委王育敏要求，應有專責單位執行兒童相關事務，能橫向整合各部會資源，現在兒童福利、兒少保護分屬不同單位業務，致使政府功能下降。

她說，政府不要再拘泥於個資法，應該善用戶政的出生登記、健保署欠費及施打疫苗、內政部離婚與未婚懷孕等大數據資料，將其串連找出風險個案並優先查訪，才能事前防堵。

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