超級星期天不辦造勢 陳思宇與柯同框走巷弄

2019-01-19 12:05

〔記者蕭婷方／台北報導〕台北第二選區立委補選下週就要投票，明為超級星期天，相對國民兩黨均舉辦大型造勢晚會，柯家軍陳思宇今受訪表示，要創造新政治文化，不辦大型造勢晚會，將與市長柯文哲合體掃街拜票，走入巷弄逐一向選民拜票。

陳思宇今早赴士林市場拜票，由於已是第五度赴市場拜票，不少攤商主動伸出手向她比讚；陳思宇的5位年輕志工「五帥」今也到市場向婆媽拜票，吸引不少目光。

明天為超級星期天，民進黨候選人何志偉有民進黨主席卓榮泰、行政院長蘇貞昌站台，而國民黨候選人陳炳甫也有造勢晚會，陳思宇目前僅規劃市場掃街活動。陳思宇受訪時表示，明將跟著市長柯文哲走入巷弄，與選民進行最直接的溝通與拜票。

陳並說，自己本來就不是現任或是前任的地方議員，選民對她的認識本來就比較少，這次選舉也沒有大型看板或旗幟，才會用走入人群的方式爭取選民目光。

陳說，這次選舉希望塑造新的政治文化，與其說是造勢，要用說故事的方式給大家聽，目前已緊鑼密鼓籌劃相關內容，如用一碗滷肉飯講出台北士林的故事。

至於陳炳甫日前與連勝文合拍「祭品文」，表示陳此次選舉得票超過5萬，兩人就要去跳水。陳思宇日前對此公開表示，「希望不要淪為膚淺的祭品文化」，引來陳炳甫隔空委屈表示，陳思宇自己也找網紅，但自己拍片卻引來謾罵，認標準不太對等。陳思宇今也被媒體問及此事，表示選舉各方陣營有自己的節奏，要「多一點政見，少一點豪賭」，但尊重每個人的節奏。

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