台中山手線議題 郝龍斌臉書PO文諷林佳龍

2019-01-19 11:22

〔記者施曉光／台北報導〕九合一選舉早已結束，交通部長林佳龍與台中市長盧秀燕迄今仍在台中市「山手線」問題上交鋒，國民黨副主席郝龍斌今日在臉書上發文諷刺落選台中市長的林佳龍上任交通部長後，「不見有新的建樹規劃，首件大事就是把台中市山手線計畫退回。一意孤行，完全罔顧新市長盧秀燕的政策以及臺中市民民意，真是笑話！」

郝龍斌表示，選舉就是場民意的檢驗，既然台中市民選擇青睞盧秀燕的施政願景，代表民意站在盧秀燕這邊，執政者當然應予尊重，這不是民主政治的ABC嗎？結果林佳龍不但沒有絲毫反省，感受民意，卻利用執政黨優勢及行政團隊，把選舉打成延長賽，執意反對盧秀燕的解決方案，對台中市重大建設袖手旁觀，真是難以置信。

郝龍斌強調，服從多數、尊重少數，這才是民主的風度，誰都可能選敗，即使是國民黨都不該有絲毫的輕慢，但「山手線」爭議凸顯民進黨大敗後，至今未深刻檢討，諸多爭議犯眾怒也要幹到底，實在讓人憤怒。

他還說，雖然國發會宣稱只是要求台中市政府及交通部補件，沒有退回問題，但試問選前這麼長時間，國發會做了些甚麼？有沒有呼籲林佳龍提出周延的可行性評估？還是等誰當選再說？用選舉結果的顏色來決定政策紅綠燈，難道不該檢討嗎？

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