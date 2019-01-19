馬英九：無論中央、地方首長 每年都應親自祭孔

2019-01-19 11:10

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九今天上午出席「孔德成先生百年紀念會」致詞時呼籲國人應該重視儒家思想，無論中央、地方首長每年都應該親自參與祭孔活動，希望所有中國人都能把儒家思想推廣到全世界。

馬英九表示，過去他在台北市長任內，每年都會親自參與祭孔活動，擔任總統之後，也只有3次沒參加台北市祭孔，原因是他到其他縣市參加祭孔，他強調，自己並非標新立異，而是希望喚起大家對儒學的重視。

他並說，日本人知道發揚中國柔道，韓國人則善於運用跆拳道，中國人自己為何不能把儒家思想推廣出去？

馬英九表示，1989年聯合國大會決議要求各國不得在北太平洋使用流刺網，讓他想到早在2300年前，孟子就告訴齊宣王，「不違農時，穀不可勝食也；數罟不入洿池，魚鼈不可勝食也；斧斤以時入山林，材木不可勝用也。穀與魚鼈不可勝食，材木不可勝用，是使民養生喪死無憾也。養生喪死無憾，王道之始也。」

他還提到古文孟子梁惠王篇中提及，仁者以大事小，智者以小事大，強調這幾句話經常在談論兩岸關係時被引用，相當符合現在兩岸關係的情況。

馬英九說，他不是要宣揚半部倫語治天下，只是希望大家不要忽略這些中國古人的智慧，可以做為治國、治理企業的觀念。

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