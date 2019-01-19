擴大宣傳 蘇貞昌小英籲民眾「加我LINE」

2019-01-19 10:38

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡政府繼蘇內閣閣員紛紛臉書直播後，最近流行「加我LINE」，總統蔡英文與行政院長蘇貞昌近來相繼呼籲網友「加我LINE」，好讓民眾了解政府的政策，以及總統與閣揆為人民做了什麼。蘇貞昌昨天深夜還在臉書「工商服務」（台語），提醒網友：「大家有空加一下我的LINE！」

蔡英文是在1月12日首度呼籲民眾趕快加入他的LINE，當天總統到台南，她說，到台南去，大家都跟我說現在傳LINE最厲害的都是長輩們，而且有一個傳說，就是長輩圖都會源源不絕跑出來，透過即時通訊軟體發送。

結果她現場問了一下，很多人沒加我LINE，每天都只看別人的，也不知道是真的還是假的消息。「趕快來加我LINE，我會固定傳一些好康的給大家，保證是真的」。

小英總統還說：「我不會照三餐給你早安午安晚安吃飽沒，重要的我才發，有緣我們就LINE一下！」

蔡英文昨天到台南市六甲恆安宮揭匾，她在廟口致詞時，也拜託現場民眾「加入蔡英文的LINE群組」，做她的朋友，不僅如此，蔡英文最近也頻頻在臉書留言說：「以後想第一時間收到影片和了解政策，可以加我賴！」

網路宣傳能力強的蘇貞昌，去年5月參選新北市長時就開設官方LINE帳號，以爭取網友的支持，蘇揆昨天深夜在臉書po文挺台灣動畫，他說，昨天上映的「 貓影特工 」是咱台灣土生土長的動畫英雄，值得所有鄉親支持，場次表都整理在這邊，推薦大家用行動相挺本土動畫產業！

蘇貞昌po文最後，還加註一段「工商服務時間」說：「大家有空加一下我的LINE！」

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