只有10個月任期 金門立委補選6搶1

2019-01-18 22:56

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選登記今天最後一天，有前縣議員陳玉珍、牙醫盧冠宇辦理登記，加上日前登記的無黨籍前縣議員陳滄江、無黨籍前金湖鎮長蔡西湖、金門高粱黨主席洪志恒、國民黨籍前議長洪麗萍，剩10個月任期的立委缺額補選，確定6搶1。

因原立委楊鎮浯挑戰縣長寶座成功而啟動的立委缺額補選，距離3月16日投票還有近2個月，各方人馬磨刀霍霍，近日隨行前往登記的人氣部隊，「凍蒜」聲不斷，展現勢在必得的氣勢；今天陪同陳玉珍前往縣選委會登記的就有舉著「陳氏宗親」、「銀髮族協會」、「退休教師協會」、「婦女後援會」等牌子的代表，人氣十足。

陳玉珍說，很幸運成長在沒有戰爭的和平年代，又何其有幸讀過台大、北大、日本九州大學、美國哈佛大學，故鄉金門的栽培教育之恩，讓她永生難忘，唯一能做的回報，「就是金門需要我的時候，必須挺身而出」。

陳玉珍說，兩岸對立的情況下，金門進入前所未有的艱鉅時刻，金門必須要有一個具國際視野、有真材實料、有兩岸經驗的金門子弟為金門發聲的重責大任；她說，有無數鄉親要求她要「勇敢地站出來」，更讓她覺得責無旁貸。

37歲的牙醫盧冠宇說，金門的經濟黃金大門要打開，關鍵在說服台灣國、民兩黨，改變金門為非軍事化定位，發展成兩岸關鍵的政治節點，成立金門自治特別市；先要有政治定位，才可改善金門的交通、影響醫療和教育產業與金融產業。

他說，讓中華民國的金門可以為兩岸的和平服務，是金門人值得驕傲的事；盼在中華民國台灣的體制下，帶動交通，醫療，教育，經濟發展，讓金門在兩岸善意交流下，成為中產階級的天堂，這是他參選最大心願。

另外，原參選企圖極高、在縣府服務的黃克標，上午還以國民黨中央委員身分，陪同陳玉珍辦理登記，但在接受幕僚與親友的評估後，於傍晚登記截止最後一刻，宣布不參選，並強調：繼續「守護民主機制、捍衛金門價值」。

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