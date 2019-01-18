韓國瑜：性教育太開放 但「沒看過」課本

2019-01-18 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量新科高雄市議員黃捷昨日進行首次議會質詢，在質詢中，黃捷問認為現在性教育過於開放的高雄市長韓國瑜，有沒有看過現行的課本，韓國瑜竟回答「沒看過」，讓網友痛批「邏輯呢？」、「沒看過，憑什麼反對？」

時代力量高雄市議員黃捷昨日在質詢高雄市長韓國瑜時，詢問韓國瑜雖然大力推廣愛情產業鏈，卻對性別教育保守，「不覺得自相矛盾嗎？」，韓國瑜回應他的保守僅針對年紀尚小的小學生。黃捷又問韓國瑜，是否知道現在的性教育是如何教授？韓國瑜竟回答，他不知道，因為他已經很久沒有接觸性教育了，並坦承自己並未看過現在學生們使用的課本，裡面究竟寫些什麼，只是因為收到許多家長的陳情，才反對性教育。

黃捷在臉書上痛批，「高雄的首長竟如此沒有查證能力隨便跟風」，希望韓國瑜能確實了解真正的性別平等教育，以後不要在沒有查證前大放厥詞。

不少網友看完黃捷的質詢影片片段後，批評韓國瑜「沒看過，憑什麼反對」、「他到底知不知道自己在說什麼」，還有網友狠酸韓國瑜「不愧是韓導，沒看過課本就知道課本太開放」、「（黃捷）選上議員以為是要監督市政，結果是要教育白痴，先幫議員QQ」。

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