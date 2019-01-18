辣台妹！蔡英文強硬回應中國後 滿意度民調大漲14％

2019-01-18 22:11

〔即時新聞／綜合報導〕「台灣制憲基金會」針對「2020總統大選」進行調查，今（18）日公布結果，發現總統蔡英文的滿意度從去年12月的19％上升到33.3％，止跌回升大漲14.3％；此外，有80.2％的民眾認為兩岸是「兩個國家」。如果兩岸不能維持現狀，有64.1％民眾較支持「獨立成一個國家」。

「台灣制憲基金會」委託趨勢民意調查公司，於2019年1月11日到13日進行調查，結果發現民眾對蔡英文的滿意度，從去年12月的19％提升為33.3％，大幅回升14.3％；不滿意度則是從去年12月的66.8％下降為52.9％。對於蘇貞昌接任行鎮院長，也有43.8％的民眾支持，39.2％不支持。

此外，在國族認同方面，有57.2％民眾認為自己是「台灣人」，僅有3.1％的民眾自認為是「中國人」，不過還是有38.2％的民眾認為兩者都是。但如果只能在「台灣人」與「中國人」進行選擇，則有82.9％的民眾認為自己是「台灣人」，此外，有80.2％的民眾認為兩岸是「兩個國家」。如果兩岸不能維持現狀，有64.1％民眾較支持「獨立成一個國家」。

本次調查成功訪問1067份樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差正負3.0個百分點。樣本經戶籍地、性別、年齡層和教育程度加權處理。

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