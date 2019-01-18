談小英再戰2020 柯P：她現在面對的第二名也不是很強

2019-01-18 22:54

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲接受專訪《台視新聞台》，今晚（18日）播出，談到對總統蔡英文再戰2020，柯文哲笑說，「考第一名的條件，是第二名考得比你差，還好她現在面對的第二名，也不是很強。」

柯文哲在節目專訪中，對於主持人詢問對蔡英文看法，「願意再給她一次機會（選2020總統）嗎？」柯P以「考試論」回應，「考第一名的條件，是第二名考得比你差，還好她現在面對的第二名，也不是很強。」面對主持人追問，「第二名是誰？」他只說是「Potential（潛在的）競爭對手」，指「到現在為止，國民黨也沒有出現很強的對手。」

柯文哲補充，「如果現在是2008年的馬英九，那就不要玩了嘛！那就完蛋了。」他並以3個字「想太多」形容民進黨，要蔡英文「還是那句老話，對的事情做，不對的事情不要做，認真做，剩下就給上天去決定。」

柯文哲也提到過去數據，指陳水扁撐了6年民調開始下降，馬英九4年後油電雙漲，民調也立刻往下掉，至於蔡英文則是2年，他分析，「台灣民眾越來越不耐煩」，要大家反思「自己要想想看，這是我們對政治人物的期望，是不對的。」柯P認為「誰當總統都一樣。」

至於他想不想參選2020年總統？柯文哲以一貫的答案回答：「6月再問我。」

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