立委補選登記截止 南市第2選區「6搶1」

2019-01-18 22:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市第9屆立法委員第2選區立委補選，今（18）日最後1天登記截止，共有6位參選登記，包括民進黨郭國文、國民黨謝龍介及無黨陳筱諭、楊筱如、吳炳輝、徐國棟，2位政黨提名、4位無黨參選，立委補選選舉將於3月16日投票。

趕赴今天期限最後1位辦妥登記的徐國棟，61年次（1972年）、南化區，登記參選政見「無黨無派、人民最大、要改革」；他與另位登記參選的楊筱如，台南政壇對他們都感到陌生，均屬「新臉孔」參選。

今日登記參選的另位無黨籍吳炳輝，則於2002年曾參選雲林立委選舉，時隔16年第2度競選，可說是「半個政治素人」。

南市選委會表示，第9屆立法委員南市第2選舉區缺額補選，選舉區內計有14個行政區，將設置301個投（開）票所，將於3月16日舉行投票。

第2選舉區包括七股區、佳里區、麻豆區、善化區、大內區、玉井區、楠西區、西港區、安定區、新市區、山上區、新化區、左鎮區、南化區。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/