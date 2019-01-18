中市府不解國發會退回山手線 網噓爆：盧秀燕自己不要的

2019-01-18 19:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕交通部長林佳龍今天受訪時首度證實，國發會已經將台中山海環線計畫（俗稱山手線）退回。對此，中市府交通局表示，不解為何國發會退回林部長的計畫，此番言論慘遭鄉民噓爆，打臉中市府「就是盧秀燕自己不要山手線啊！」

林佳龍擔任台中市長時推動山手線計畫，獲得前瞻基礎建設計畫補助，不過去年九合一大選後台中市政府改朝換代，盧秀燕也前後拋出「暫緩山手線」、「希望中央一次全出」等不同意見，讓山手線議題從盧秀燕上任前一路延燒至今。

林佳龍上任交通部長後，今首度證實國發會已將山手線計畫退回。原因是任何建設都有一定程序，任一新市府對進行中的建設有不同意見，都必須依循程序重提計畫、重新審查。林佳龍也提醒中市府要把握時間儘速提計畫，因前瞻基礎建設計畫是競爭型、滾動式的預算。

但中市府交通局卻說，不解國發會為何退回林部長計畫。此言隨即引發大批網友議論，狠批盧秀燕「裝死」、「跳針」、「擺爛」，態度令人傻眼，網友更直酸「你不是不要嗎？」、「你對原案有意見就退回去給你重提啊」、「這筆錢你嫌太少別人排隊等著要」。

盧秀燕日前提出山手線經費「地方出比中央多」時，才遭台中立委補選候選人、前交通局長王義川打臉「盧市長又搞錯了」，他指出盧秀燕一直宣稱山手線要由地方負擔500億，比中央還多，其實盧所提的是舊版本。然而中市府對重大建設態度有變、要求中央全出，國發會退回山手線計畫，待中市府重提計畫才能重啟審查、爭取預算，經費如今瞬間歸零！

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