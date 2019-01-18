「大新竹共好」首場座談 垃圾處理問題沒共識

2019-01-18 20:01

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹縣、市首場「大新竹共好」座談會今天在新竹市府召開，新竹縣長楊文科率縣府團隊到新竹市，與新竹市長林智堅等一級主管面對面座談，會中達成多項共識，但關鍵的垃圾處理問題，新竹市同意每年增加代燒5000噸垃圾，但新竹縣需運回已累積未處理的9萬3000噸底渣，兩縣市未達成共識，此案擱置，由兩縣市環保局1個月內共商解決方案。

楊文科說，目前新竹縣的垃圾，包括竹東掩埋場堆置的4000公噸垃圾，已協請苗栗縣幫忙處理，但竹北掩埋場還有2萬5000噸垃圾，希望新竹市焚化廠能增加代燒垃圾量，協助解決竹縣垃圾問題。

林智堅說，依據新竹市焚化廠的備載容量，以及避免爆坑和機械提早損壞，同意每年增加5000公噸的代燒垃圾量，但希望新竹縣也能分4年、逐年運回已累積存放在新竹市掩埋場的9萬3000公噸底渣。

對此，楊文科則提出希望每年增加代燒垃圾提高到6000公噸，但僅同意運回現階段代燒垃圾的底渣，對於之前已累積的9萬3000公噸底渣，他認為是先前累積的，不應列入此次討論。

由於兩縣、市對垃圾處理問題未能聚焦，此案最後被擱置，由兩縣、市環保局在1個月內針對座談會的共識決定最後處理方案。

至於雙方達成的多項共識包括，合力推動「大新竹喝好水」、「大新竹輕軌」、「公共運輸整合」等多項民生議題。

而楊文科對於暖冬旅遊補助延長到2月底的提案，加碼說，新竹縣將延長到5月底。

林智堅也要求城銷處將延長到5月的做法帶回研究，在兼顧財政狀況下，也能擴大延長暖冬補助方案。

另外，兩縣市都同意成立專案小組，針對大新竹輕軌可行性評估、站點討論以及新竹市公車延伸竹北等相關路網配套的交通政策進行討論。

此外，也會邀請苗栗縣與科學園區，成立竹竹苗及科學園區跨域合作平台會議。

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