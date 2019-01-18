溢領2000多萬黨職併公職退休金！國民黨8高官 仍4人未還

2019-01-18 19:31

〔記者陳恩惠／台北報導〕考試院銓敘部認定，包括前副總統連戰在內的8名國民黨高官，涉嫌溢領黨職併公職退休金2036萬元，幾經催討和下達最後通牒後，仍有人未還款，去年12月初案件移送法務部行政執行署追討；台北分署證實，去年底分批寄出7張「限期履行命令」，除了連戰等3人已繳清，包括前監察院長陳履安在內4人都表達有誠意處理，目前仍在協調中。

台北分署表示，連戰本月3日首先在期限到期日前5天，委託友人拿10萬元現金臨櫃繳清；同樣在8日到期的陳履安也派人與分署聯絡，表達「有繳款、要處理」的誠意，至今仍未繳清；前考試院長關中雖然質疑銓敘部的行政處分不合理、委請律師向行政法院提訴願，但在本週一（14日）已匯款給銓敘部繳清，至於前考試委員蔡憲六的167萬元，本周二（15日）以匯款方式繳回銓敘部。

至於剩餘4人分別是，溢領最多的前監察委員黃肇珩的543萬元，次多是僑委會前副委員長王能章的460萬元，前僑委會委員長焦仁和溢領220萬元，前監察院長陳履安溢領122萬元，都已和分署聯絡繳款事宜。

行政執行署台北分署去年9月起陸續受理來自各縣市政府及考試院銓敘部移送的追討黨職併公職溢領退休金案件，共26案、金額總計新台幣一億元，其中，個人部分有7案，金額自10萬元到543萬元不等。

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