瞧得起「兼職賺外快的校長」嗎？ 陳良基這樣回…

2019-01-18 18:56

〔記者簡惠茹／台北報導〕科技部長陳良基今天上午上廣播節目專訪，主持人周玉蔻追問，對於台大校長管中閔兼職賺外快，瞧得起這樣的校長嗎？陳良基回應說，不予置評，那是個人選擇，他自我要求，也要求部裡主管，任何職務什麼錢都不能領。

台大校長管中閔涉匿名寫社論，藉以獲取高額稿費，日前監察院認定管中閔非法兼職，違反「公務員服務法」，提起彈劾移送公懲會審理，陳良基今天接受廣播節目專訪時也被問及此事。

陳良基說，他自己有寫書，但是版稅都捐給台大的創意創業學程，現在只有寫信給同仁還有寫臉書，進內閣之後什麼錢都不領。

周玉蔻詢問，馬英九說管中閔不是兼差是賺外快？陳良基回應，他進來科技部有修改科技基本法，用法律來訂清楚那些該做哪些不該做，大家還是遵法行事比較好。

周玉蔻問，對於閣員賺外快要立法嗎？陳良基說，也是可以自我要求，他自己在任何位置，要求他自己和所屬主管，任何職務什麼錢都不能領，連出席費都不能領，人家聘你來這裡就要好好工作。周玉蔻再追問，「你瞧得起這樣的校長嗎？那麼愛錢。」陳良基苦笑說，那不予置評，個人的選擇。

對於陳良基原本同意出任教育部長，後來又留任科技部長，周玉蔻詢問是否像外界所說，因為想換掉政務次長范巽綠，而范巽綠又是陳菊人馬，是否因此被逼退？陳良基再三強調說，他沒有那個壓力，蘇貞昌當時要他接教育部長時，也有完全授權他人事部分。

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