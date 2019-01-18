與慢飛天使同歡 台東志航官兵好愛心

2019-01-18 22:52

［記者陳賢義／台東報導］展現「軍民一家親」的溫情及關懷弱勢，空軍台東志航基地車輛中隊今載歌載舞，陪伴台東牧心智能發展中心的慢飛天使們共度歡樂時光，唱歌、跳舞、做早操好不快樂；隨團下士陳文孝說，從未接觸過身、精障者，也完全不知怎麼互動，第一次的接觸不但讓他知道這群小可愛的善良與純真，更體悟到生命與健康的可貴。

50餘名官兵攜禮到院，牧心主任許秋霞熱情迎接，阿兵哥與阿兵姊們隨後加入晨操，大家一起開心的活絡筋骨，隨後帶來歌舞表演，高聲齊呼「來！跟著哥哥姐姐一起動動身。」慢飛天使們雖然動作有些遲緩，但仍快樂的扭動雙手，臉上笑容止不住，暖暖溫度飆升，立馬拉近彼此距離。

參觀牧心教室與庇護烘焙工場，了解慢飛天使們辛苦完成的每件義賣品，臨別前捐贈募集物資及善款。帶隊少校陳志堅說，希望這樣的小愛心能夠達到拋磚引玉效果。許秋霞說，非常感謝車輛中隊的主動聯繫與幫忙，尤其在資源缺乏的情況下，願意在戰訓任務之餘給予無私的關懷，這般善舉暖流充分展現國軍與民「同舟共濟」的精神。

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