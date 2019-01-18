陳致中酸韓國瑜 「九二共識，一中各表」只敢在高雄講

2019-01-18 18:17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市議員陳致中今天在議會質詢時，詢問高雄市長韓國瑜支持九二共識，但「敢在國台辦面前，主張一中各表，是一個中華民國嗎？」韓國瑜未明確回答，只說他目前沒有隨國民黨主席吳敦義拜訪中國的計畫。

韓國瑜選前與選後，始終強調他承認九二共識，陳致中質疑，台灣與中國的九二共識不同，何來共識？

陳致中說，國民黨主席吳敦義計畫帶領國民黨籍首長，到對岸參加國共論壇，請問韓國瑜市長，在國台辦與中國官媒面前，敢不敢主張一中各表，是一個中華民國？

韓國瑜則說，九二共識他在很多場合表述過，目前他最關切的是高雄施政，過多表述會失焦。

對於韓國瑜實問虛答，陳致中酸韓國瑜說，那麼你說的九二共識，一中各表，只敢在高雄市講、在議會講。

韓國瑜回說，陳致中曲解他的意思，他是中華民國熱愛者，支持九二共識，一中各表，但目前沒拜訪計畫。

陳致中再問韓國瑜，「台灣未來由台灣人民決定，你贊成嗎？」韓國瑜則以他曾提出的「兩個不要懷疑」來回應，強調話裡有深層意義。

陳致中也質疑，韓國瑜提出的高雄台灣首富經濟，要多久時間能達成？韓國瑜說，他上任以來，高雄市車流、人流、住房、餐飲愈來愈好，希望大家靜下心來好好比較。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/