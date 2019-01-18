韓國瑜要老師進議會備詢 國中師轟：去接受公審？

2019-01-18 17:19

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今天於議會答詢說，領市府薪水4萬8000名公務人員都需接受監督，事後媒體追問「包括老師、清潔隊員？」韓國瑜回答說，除非涉及法令或保密問題，都要配合議會。

「政治黑手伸進校園」

對此，高雄市林姓國中數學教師說，領政府薪水跟公審是兩碼事，任教10多年來從沒聽說老師要公開被審問，此例一開「無疑是政治黑手伸進校園。」

林姓教師說，老師職責是教好學生、跟家長溝通良好，校長或一級主管才需接受預算、政策監督，而若被要求進議會，如同到校外接受公審、上吊台，教學熱忱一定會受影響。

2012年，全國教育產業工會秘書長劉亞平於高雄市教育產業工會理事長任內，拒絕進議會備詢，當時市長陳菊力挺，引發當時議長的許崑源宣布停審預算案。

劉亞平今天（18日）說，高雄縣長余政憲時代就曾被要求進議會備詢，余政憲與陳菊力挺教師尊嚴，沒讓議員黑手伸進校園，而韓國瑜選舉、執政都靠嘴砲，前有「白賊義」後有「嘴砲魚」，國民黨老毛病沒改。

劉亞平說，請問立委可以質詢公務員嗎？地方自治法規定，一級主管有備詢、接受監督義務，如關說酒駕或查扣廠商違法就把基層人員推進議會，如同砲灰，就是議會暴力。

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