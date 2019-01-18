不看好柯文哲組黨 苦苓：只能吃剩菜、灑柯粉

2019-01-18 17:41

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲透露正思考組黨問題，被視為替2020年總統大選做準備，對此，知名作家苦苓卻不看好，認為柯文哲此舉是在「吃政壇剩菜」。

據《三立新聞》報導，苦苓表示，組黨非常不易，當年宋楚瑜離開國民黨，自組黨派，耗費多少人力、財力，柯文哲願意下苦功並且有如此能力嗎？苦苓推測，考量到基本盤，藍綠立委不會輕易跳到柯陣營，因此柯文哲只能吸引到「不藍不綠」的人，柯文哲此舉就像在「吃剩菜」，吸引的人才知名度、影響力低，只能靠著「多灑柯粉」穩住競爭力，不過柯粉幾乎在北部，要打全國選戰，對於柯文哲來說仍是很大的挑戰。

苦苓認為，柯文哲不擅長做事，像大巨蛋、拆除違建等等都還沒完成，且柯文哲也承認，第一年當市長時都亂當，若當選總統，頭一年難保也亂做，不過柯文哲「很會講」，面對艱苦萬分的組黨之路，苦苓建議，柯文哲不需要如此辛勞，可以發揮他的口才擔任總統蔡英文的副手，一同角逐2020年總統大選，輕鬆當個副總統，也不失為另一種選擇。

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