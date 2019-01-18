組黨、選2020不說死 柯文哲：我是一塊石頭

2019-01-18 16:42

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前鬆口，正在思考組黨問題，卻被柯媽何瑞英反對「短期內不支持」，對於是否參選2020，柯文哲今天仍是說 一切隨緣，他並自稱「我是一塊石頭，是被鑿出來的。」

柯文哲今下午接見韓國儒學代表團後接受訪問，對於組黨構想遭到柯媽反對，呼籲柯文哲好好當市長。柯文哲回應，差不多啦，每天爸爸媽媽都會跟你講，這個危險、這個太累，就是這樣。

柯文哲也強調，他還在想而已，不急，沒有時間點，也不用預設立場。至於組黨想法，被解讀為準備參戰2020，柯僅稱一切隨緣，「我是一塊石頭，是被鑿出來的，每個人每天都在上面鑿、鑿、鑿」、「我發現，我每天站著不動，大家跑來跑去，最後大家都以為我有在移動。」

另就柯文哲在農曆春節期間，連續安排理科太太、HOWHOW等多位網紅合作，被認為是要衝高網路聲量，搶回政治網紅霸主地位一事，柯文哲也否認。他說，「其實沒有想過要當什麼網紅 ，也沒有要當網紅市長，只是要支持網紅新興產業的建立，我們需要聲量幹什麼？」老實講，這種問題要問台北市觀光傳播局長劉奕霆，看他想要幹什麼。

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