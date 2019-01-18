台聯支持蔡總統拚連任 分析最強對手是王金平

2019-01-18 16:42

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨去年在九合一大選落敗後，有獨派團體要求蔡英文總統別再參選、將2020讓給前行政院長賴清德，但蔡總統最近聲勢回穩，台灣團結聯盟黨主席劉一德今天也表態，如果蔡總統尋求連任，台聯將傾力支持，而他預估，國民黨內最具威脅性的對手會是前立法院長王金平。

劉一德分析，目前台灣可能選總統的三大勢力是「投共派」國民黨、「投機派」柯文哲、「投不下去派」蔡英文，因為蔡過去推出太多愚蠢政策，如年金改革、香菸漲價、一例一休等都得罪民進黨支持者，只要她未來一年好好修正這些政策、不要再被時代力量「綁架」，台聯願意全力支持，「難道要投另外兩個？」

他還說，經濟越搞越差是因為過去過度傾中，蔡總統應該想辦法把台灣的資金、人才及技術從中國抽回來，否則台灣不只在美中貿易戰受害，未來恐怕會繼續衰敗。

劉一德表示，雖然獨派曾要求蔡總統讓位給賴清德，但相信他們是恨鐵不成鋼，而非真的反蔡，賴清德若貿然投入下次選舉恐怕浪費人才，不如好好準備2024。

劉一德還分析，目前傳言的幾組總統候選人中，王金平會是蔡總統連任的最大阻力，國民黨的結構是一小撮外省人結合地方派系，王金平有實力跨越藩籬，並在高雄市長韓國瑜支持下連結黨內本土、外省勢力，對比朱立倫的城市空氣票，實力更強，本土派的主席吳敦義更是看不出與外省的連結。

劉一德說，從這次選舉看得出韓國瑜、王金平關係不錯，不管會不會搭黨參選，只要韓願意表態支持，都能成為王金平的最大助力。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/