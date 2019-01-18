評蔡政府親美 柯P：像「強盜搶銀行 沒看到警察」

2019-01-18 16:42

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長柯文哲日前接受《台視》專訪，對於台灣與中國緊張關係，他評論說，民進黨政府「兇巴巴」後面怎麼談？另就蔡英文政府的親美立場，他又以強盜搶銀行，比喻台灣向美國爭取資源，如同「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）。」

柯文哲今天下午也說，軍購問題要思考一下來他發現，軍購和維護費用的比例是1比3，如果要花4000億元買飛機，將來維護費用大概就要1.2兆元。

至於是否認為蔡英文過於親美？柯文哲否認說，不是啦，反正在兩邊當中，要求一個平衡，所以兩邊都要看一下。但怎麼在美、中、台之間找到台灣的出入？柯P卻說，還在想，這就是難題嘛，就慢慢在想要怎麼處理、怎麼突圍。

柯文哲也說，（美、中之間）永遠不會平衡，只能是在一個動態裡面找平衡點，因為整個環境一直在變。

然而，柯文哲3月將率團訪美，對於這套強盜搶銀行理論，能否在美國過關？柯文哲自己笑稱，不會。柯P最後只說，台灣的國防真的很花錢，坦白講，但不花又不行，到底怎麼花最適當，這實在很專業的題目。

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