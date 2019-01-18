賴清德今訪基層 網友直呼「低調又暖心的帥歐巴」

2019-01-18 17:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕卸下官職，賴清德趴趴走！賴清德今（18）日探訪關心「台南0206地震」維冠大樓都更會與重建進度，並在臉書PO文表達祝福，臉文發不到1時，賴粉「蜂擁而上」按讚逾千人，強大留言「如果沒有參加2020是台灣人民的損失」。

網友說，「無官職，更能深入民間，期望院長未來能繼續帶領人民前進」

「賴院長真的是位低調又暖心的帥歐巴」「卸閣揆職仍不停歇，你註定得為台灣扛更重的擔子」。

外界關注賴清德未來動向，但他保持低調對外不公開，大家從他近日臉書動態關注，可以發現他打扮輕閒，不穿西裝了。就有網友留言「改穿牛仔褲配你穿的Polo衫，會更搭更年輕有活力」「鞋子終於也換了很棒」「笑得好輕鬆，真好！」

也有人建議說「台南天氣好好真羨慕，希望周遭的商家也能恢復元氣」，賴院長就算辭去一職也是勤走基層，「賴清德院長惟有脫離新潮流派系的牽絆，才能重整旗鼓，下次再更上一層樓的機會」。

據了解，獨派大老辜寬敏推動成立的「台灣制憲基金會」今（18）日發表「最新兩岸關係、國族認同、制憲與2020總統大選」民調發表會，民調詢問「如果在民進黨參選的是蔡英文和賴清德，在這兩個人當中請問您比較支持哪一位代表民進黨參選2020年總統大選？」蔡英文支持度24.7%，賴清德則得到50.8%支持度。

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