蘇揆上任讓行政院劍及履及 學者讚：果然立刻接地氣

2019-01-18 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長蘇貞昌15日上任後，指示內閣首長要接地氣，當天不僅馬上召開臨時院會、前往桃園機場視察防疫工作，更衝到彰化新倫畜牧場視察廚餘飼養管理。對此，台師大政研所教授范世平稱讚，蘇貞昌上任後讓行政院劍及履及，「果然立刻接地氣」。

范世平在臉書表示，蘇貞昌15日就職當天，他表示總統蔡英文告訴他「人都你找、你指揮、你負責，事也都你決定」，范認為蔡總統真的懂得放手了。而蘇貞昌15日下午到桃機視察非洲豬瘟的防疫，由於防檢局新竹分局局長柯榮輝在簡報時，對於蘇所提的問題一問三不知，當場被蘇批評「自己的業務都搞不清楚」；另外，蘇當場指出諸多問題，也強調全力提供經費、設備與人力來增加防疫力度。

對此，范世平認為，蘇這個「起手式」，讓人覺得他不是「走過場」，而是觀察細微真正發現問題，並提出具體可行的解決方法，「這沒有豐富的行政經驗是不可能的。」另外，蘇貞昌不是只聽公務員的報告，而是直接發問，對於不滿意的答案，立即不假辭色的直接批判，「這讓部長與公務員都繃緊了神經」。

范世平指出，蘇貞昌在交通部長林佳龍處分觀光局澎管處長陳志賢後，隨即透過臉書直播表示「公務員應該服務人民，而不是去嗆人民」，這讓他大讚，蘇貞昌快速反應人民的不滿，「這就是接地氣的內閣」，也提到蘇讓人感覺整個行政院不一樣，有了劍及履及的味道。

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