韓國瑜備詢遭議長插播「下指導棋」 網酸：又見地下市長

2019-01-18 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今第二天到市議會備詢，在回答完市議員陳麗娜提出的財政問題、理應換下一位議員接棒質詢時，議長許崑源卻突然發言，大談財務狀況，甚至對韓國瑜下指導棋，接著又對韓喊話「儘管大膽的幹，不用管旁人說什麼」！對此，網友狠酸「地下市長講話了」、「高雄真幸福，有2個市長」。

韓國瑜接連2天到高雄市議會接受備詢，今日面對陳麗娜問及高雄財政問題，韓國瑜回答，面對財政困難，要「全面開源」；不過就在議員質詢結束，議長理當宣布換下一位議員質詢時，議長許崑源卻突然「插播」，表示高雄市目前財政狀況不佳，負債累累令人憂心，接著又對韓國瑜信心喊話「儘管放心，大膽的幹，不用管旁人言語」，更鼓勵觀光局長潘恆旭，表示「你去拚，不用煩惱別人說什麼，公道自在人心啦」！

對此，網友紛紛留言狠酸「地下市長講話了」、「跟台中一樣」、「高雄兩個市長」、「原來高雄真正的市長不是韓國瑜呀？」、「市長講太爛 地下市長看不下去」、「市長講不出來 議長趕快提點一下」、「台中顏市長、高雄許市長」。

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