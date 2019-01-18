蔡英文台南揭匾 籲大家加她臉書、Line反映意見

2019-01-18 16:52

〔記者楊金城／台南報導〕總統蔡英文下午到白河店仔口福安宮拜媽祖和贈匾，揭匾時又拉斷紅線製造「笑」果。她拜託大家加她的臉書、Line，她會提供正確訊息，蔡英文不會騙人，雖然2018選不好，但只要繼續拚民生守護民主守護主權，2020一定守得住台灣。

蔡英文受到民眾熱烈歡迎高喊「總統好」，她說，這個匾額2016年就送過來，結果等到現在才來，剛剛神明有一些在抗議，第一次沒有揭匾成功，第二次才成功，對神明金「拍謝」，但是神明不會計較會繼續保佑大家平安，讓台灣平安。

蔡英文說，雖然民進黨此次選舉沒選好，但選後開始檢討，做不好的、不夠的開始調整，2019年最重要的是把台灣人民顧好，經濟要繼續成長，社會弱勢要加倍照顧，拜託新任行政院長蘇貞昌特別來照顧，讓人民知道政府有聽到人民心聲。

蔡英文說，若是大家感覺政府沒做好的，可以盡量反映，也可以直接跟她講，拜託大家一件事，加入蔡英文的臉書和Line，有專人來看留下的訊息，一定都會處理。

蔡英文說，現在訊息很混亂，網路上有很多人製造假訊息，上次選舉也受到一些影響，要把政府正確的訊息傳達給大家，若大家要相挺，拜託大家好朋友加入，在科技時代網路資訊傳遞很快，真的假的都傳很快，假訊息有些是誤傳，有些是刻意製造出來的，讓社會會亂讓人民對立，所以第一時間可以把正確訊息傳給大家。

蔡英文說，台灣民主目前受到一項威脅就是資訊正確與否，若有不明來源資訊怪怪的不要再轉傳，仔細聽聽蔡英文的Line裡面怎麼說，跟大家保證蔡英文不會騙人，她說的事情都是真的，拜託大家相信蔡英文。

蔡英文說，拜託大家堅定意志，台灣人的前途現在是最關鍵時刻，拜託大家，要有警覺心，台灣未來如果我們這代人不堅持，下一代人就沒有選擇，和蔡英文一起堅定保護台灣主權，2018選不好，繼續拚民生守護民主守護主權，2020一定守得住台灣。

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