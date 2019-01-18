馬英九自豪甲等特考榜首 蔡正元嗆：根本沒筆試

2019-01-18 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕與「口譯哥」趙怡翔都是年紀輕輕就位居要職的前總統馬英九，日前強調他和趙怡翔有所不同，因為自己「當年有參加甲等特考取得任用資格，還是該屆的第一名！」對此，國民黨前立委蔡正元批評，甲等特考沒有筆試，只有論文審查跟口試。

日前談到口譯哥事件時，蔡正元就曾經批評，過去馬政府曾用不擅日文的人出任駐日代表，「這不能用政務官不受限制辯解，因爲問題更大。」針對馬英九自豪「我甲等特考行政組第一名」，蔡正元今則在臉書批評，甲等特考用所謂論文審查或口試，而不是正統高考的筆試，就可以取得最高級文官，終身任用的事務官資格。

蔡正元說，甲等特考的論文審查，論文內容跟高考分科無關，例如馬英九當年用國際法論文，卻不去爭取法制組或外交組，還被批評是「因人佔缺」。他也提到，「口譯哥的甲等特考，也有口試和論文審查，口試科目是公開擔任蔡英文口譯，論文審查，是和AIT及葛萊儀混的不錯，因此可以高升政治組組長。」

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