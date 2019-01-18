小英、馬英九執政期虐童案比一比！一張圖高下立判

2019-01-18 17:22

〔即時新聞／綜合報導〕最近國內傳出多起兒虐家暴案件，有藍營人士就因此批評蔡英文政府。不過臉書「不禮貌鄉民團」卻貼出一張統計表，顯示發現馬政府時期受虐兒人數遠高於小英政府。

最近國內傳出多起兒虐家暴案件，前台北縣長周錫瑋就認為，如果這樣的事件持續發生，台灣會被冠上「虐童天堂」。他除了批評總統蔡英文在整天搞台獨，「妳在做什麼？迴廊談話嗎？」又質疑政院長蘇貞昌，「你不要在衝衝衝了啦，衝個屁啊！」

不過「不禮貌鄉民團」卻在臉書貼出從2004年到2018年的虐童案人數整理，圖表是根據衛服部公布資料所整理。虐童案受虐人數在馬英九政府執政時期是高峰，2010年到2013年更數目更是在1.5萬到2萬人之間。不過在2016年蔡英文政府執政後，受虐兒人數就明顯下降，至今每年已不到5000人。

「不禮貌鄉民團」批評，現在有些國民黨立委和藍營名嘴因為虐童案，痛罵蔡英文無能、不知民間疾苦，「我就覺得好笑，你們哪來的勇氣嘲笑別人？」許多網友也留言，「人一藍腦就殘...」、「我存起來下次馬英九又說想選總統的時候去貼。」、「他們會說這是有通報的，沒通報的更多。」

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