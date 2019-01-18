韓國瑜市長要求備詢 清潔工剉咧等：怕被羞辱！

2019-01-18 16:03

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市長韓國瑜昨天在議會答詢時，明白指出所有領市府薪水的公務員，若議會有需求，都要到議會備詢，基層清潔隊員和教師也不例外！讓環保局3400多名清潔隊員剉咧等，想到4年前女清潔隊員因拆了議員競選旗幟，被叫到議會罵哭的景象恐一再上演！

不敢具名的清潔隊員說，「我們的工作就是掃地、收垃圾而已，長官要我們做什麼就做！清潔工都很單純，如果到議堂備詢肯定講不出話來，只有等著被羞辱的份！」

回想2014年10月正值市長市議員選舉期間，當年市議員洪平朗的競選旗幟遭人檢舉違法設立，高市環保局清潔隊員依法前往拆除時，與洪平朗等人發生衝突，清潔隊員不但被警方帶回警局，甚至隔天還被議員高分貝質詢，清潔隊員當場淚灑會場。

還好當時環保局長陳金德力挺部屬，砲轟高市警局「妨害公務」、「濫權」，不保護執行公務的公務員。陳金德在議會也被洪威脅要趕出議場。

這事件引發軒然大波，民眾、網友幾乎一面倒支持女清潔工，認為議員耍特權，欺負人，自己違規在先，還找基層麻煩。洪事後發覺情況不對，趕緊出面澄清道歉，結果洪當年未能順利連任！

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/