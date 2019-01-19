柯P狂酸政府親美 網友暴動怒轟：你到底想怎樣！

2019-01-19 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲日前接受《台視》專訪，大談兩岸關係，指出民進黨政府「兇巴巴」後面怎麼談；又以強盜搶銀行，比喻台灣向美國爭取資源，如同「強盜（指台灣）眼中只看到錢、卻沒看到警察（指中國）」，狂酸美台友好關係，再度引起鄉民不滿，狂嗆「到底想怎樣」！

柯文哲在專訪中，對於蔡政府親美立場，指出「強盜眼中只看到錢、卻沒看到警察」，暗酸總統蔡英文「做事不能只看好處」；還說台灣是美國的「馬前卒」，他表示 「美國要我們拿扁鑽向前衝，但『扁鑽還要自費』」。

對此，有18萬粉絲的粉專「不禮貌鄉民團」就指出，「其實看不懂柯文哲在酸什麼，去年說『台灣要先有實力才能大小聲』的人，不就是你柯文哲嗎？」他也指出，這幾年來台灣面臨中國的威脅，當然要花錢採購軍備，難道要奢望美國免費提供武器？他更怒斥柯文哲「台灣實力不夠強大，你也要酸、向美國買武器壯大實力，你也在抱怨，所以你到底希望台灣怎麼樣」？

柯文哲評論美中台關係的言論被轉到PTT後，也再度遭網友噓爆，網友紛紛留言痛批「中國兇巴巴 怎沒看到你講過」、「本來我是柯粉 現在真的是對他超反感 親共個屁啊」、「柯文哲親中拒美的態度很明顯了」、「這幾句很糟糕」、「眼界真的低」、「投機搖擺政客」、「真的垃圾」、「舔共舔成這樣也太噁心了」、「傻眼，到底是在講啥小」。

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