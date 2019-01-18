韓國瑜「隔空邀請」觀光大使？律師幫擬「代言名單」

2019-01-18 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市觀光局廣邀名人擔任觀光大使，但有被邀請人得知消息後才表示，事前根本不知情；高雄市觀光局預定4月代言人是當紅歌手鄧紫棋，但她的經紀人卻表示「目前真的都沒有收到消息啊！」對此，律師林智群認為，如果找人代言都不用先問過，不如直接講「5月喬丹、6月梅西、7月英國女王、8月川普、9月習近平」！

高雄市觀光局計畫找歌手鄧紫棋擔任高雄市4月份代言人。不過，鄧的經紀人則表示「目前都沒有收到消息」；月初高雄推出「追憶名人」活動，擬推「余光中日」，也爆出事前沒有詢問余家屬意願，讓高市府「隔空邀請」的做法引起爭議。

對此，律師林智群在臉書發文酸高雄市政府，乾脆5月份代言人找籃球大帝喬丹、6月份找足球明星梅西、7月是英國女王、8月美國總統川普、9月是中國領導人，「你說好不好？反正你們從來也不會問過別人」。

網友對此也紛紛留言發揮創意，表示「7月披頭四也不錯」、「人家比較想看普丁的啊」、「五月五月毛澤東、六月林彪、七月劉少奇、八月彭德懷、九月江青、十月鄧小平、十一月史達林、十二月列寧，觀光發大財」。

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